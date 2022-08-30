خلال زيارة ميدانية.. طلاب جامعة الأزهر يشيدون بإنجازات العاصمة الإدارية الجديدة

نظمت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والإدارية؛ زيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر، وذلك بمشاركة وفد (طلاب من أجل مصر).



واستهلت الزيارة باستقبال العميد خالد الحسيني، مدير عام العلاقات العامة والتنسيق الحكومي والدولي والمتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للمشاركين، ورحب بهم، وقام باستعراض مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجميع جوانبه؛ من حيث الأهداف والموقع والمساحة ونسب التنفيذ الحالية والمنتظرة والجدول الزمني لذلك، وكذا الاستماع إلى أسئلة واستفسارات المشاركين والرد عليها.



وقام طلاب من أجل مصر بزيارة الحي الحكومي ومقر ديوان عام مجلس النواب، ومقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة، ومشاهدة أطول سارٍ في العالم المسجل بموسوعة جينيس العالمية، كما قاموا بزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح، والمقامة على مساحة 15 فدانًا، وتعد الأكبر في الشرق الأوسط، وتعد ثاني أكبر كنيسة في العالم بعد كنيسة الفاتيكان، وتستوعب أكثر من 10 آلاف مصل.



كما تم تنظيم زيارة للمشاركين لنادي (النادي) فرع العاصمة الإدارية، الذي يقع بالعاصمة الإدارية على مساحة اثنين وتسعين فدانًا، ويتكون النادي من عدة صالات؛ الصالة الرئيسة التي استضافت كأس العالم لكرة اليد 2021م، وصالة أخرى للمنازلات والألعاب القتالية (كاراتيه.. تايكوندو.. جودو)، وصالة خاصة لألعاب ذوي الهمم، وصالة للجمباز وبها أحدث أجهزة الجمباز العالمية، وهي نفس الأجهزة التي استخدمت في كأس العالم للجمباز، إضافة إلى أربعة ملاعب كرة قدم قانونية، وعشرة ملاعب كرة قدم خماسي، ومسجد يسع خمسمائة مصل، ومبنى ثقافي تقام به الأعمال الثقافية وحفلات السينما والتطريز، وحمام سباحة متميز يسع ألفي متفرج، وأقيمت فيه بطولة الجمهورية للسباحة والتي شارك بها ثلاثة آلاف سباح شهر يونيو الماضي.



واختتمت الفعاليات بزيارة مسجد الفتاح العليم، وكان في استقبال المشاركين اللواء مهندس وائل العربي، مدير مسجد الفتاح العليم، وقام سيادته بشرح تفصيلي عن محتوى المسجد، والمساحة الإجمالية القائمة والأعمال الإنشائية، التي تمت بأيدي مصرية خالصة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وبنهاية الزيارة عبر طلاب جامعة الأزهر عن إعجابهم بما شاهدوه من بنية تحتية، ومشروعات كبيرة تحققت على ارض الواقع بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهين الشكر لوزارة الشباب والرياضة.