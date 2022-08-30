طفح الكيل .. تايوان تطلق طلقات تحذيرية باتجاه مسيرة صينية لأول مرة

أعلنت تايوان، اليوم الثلاثاء، إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه طائرة مسيرة تابعة لـ الصين لأول مرة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أطلق الجيش التايواني اليوم، الثلاثاء، طلقات تحذيرية بإتجاه طائرة مسيرة صينية حلقت بالقرب من سواحل البلاد، وفقًا لما ذكره متحدث عسكري.

وأوضح المتحدث أن الطائرة عادت إلى الصين بعد إطلاق الرصاص.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في مثل هذا الحادث.

وكانت تايوان، سجلت أمس الاثنين، اقتراب 37 طائرة و8 سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الدفاع التايوانية، أنه "في يوم 29 أغسطس، سجلت القوات المسلحة التايوانية نشاط 37 طائرة و8 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في البحر والمجال الجوي بالقرب من تايوان".

وأرسلت تايوان دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، بحسب التقرير.

تصاعدد التوتر بين تايوان والصين

وتصاعد الوضع بين الصين وتايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

وأدانت الصين، التي تعتبر تايوان إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وبدأت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وفي يوم الجمعة الماضي، أجرى الجيش الصيني تدريبات عسكرية جديدة بالذخيرة الحية ومناورات حول جزيرة تايوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وحسب شبكة "سي جي تي إن" الصينية، نظمت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات على الدوريات والقتال في المياه والمجال الجوي حول جزيرة تايوان.

وقال الجيش الصيني، إن التدريبات جزء من عمل عسكري روتيني استجابة للوضع المتغير في مضيق تايوان.