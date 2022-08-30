عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فاكهة السعادة.. طريقة عمل مربى المانجو

المانجو
المانجو

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مربى المانجو، التي يطلق عليها فاكهة السعادة فهى محببة لدي للجميع وتسبب السعادة لمن يأكلها لها فوائد عدة ولكن بعض الأطباء حذر من الإكثار من تناولها بسبب الأملاح الزائدة كما أن هناك بعض المرض غير مسموح لهم بتناولها. 

txt

ماندو العدل يحذر متابعيه: شاب ينتحل شخصيتي ويبطلب صور من البنات

txt

هتاكلها وتخس.. طريقة سحرية لتناول المانجو وخسارة الوزن


مقادير عمل مربي المانجة 

2 كوب مانجو مقطعة إلى مكعبات.

1/2 كوب سكر.

1/2 ملعقة صغيرة ليمون.

1/2 كوب ماء.

طريقة عمل مربي المانجة 

توضع المانجو مع السكر والماء على نار هادئة لمدة 5 دقائق  

بعد ذوبان السكر يضاف عصير الليمون و تهدئ النار تماماً  

تترك المربى على النار لمدة 15 دقيقة أو حتى تتماسك

ترفع المربى و تبرد ثم تعبأ في وعاء زجاجي معقم

الشيف نجلاء الشرشابى طريق طريقة عمل صور السعادة تسبب السعادة تناول المانجو طريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (0-0) في الدوري

حفلة جنس جماعي.. شاهد| أم تنهي حياة طفلتها بمعاونة عشاقها (القصة الكاملة)

موضوعات متعلقة

هتاكلها وتخس.. طريقة سحرية لتناول المانجو وخسارة الوزن

مصر كلها هتاكل مانجة| أسباب انخفاض الأسعار .. وهل تصل إلى 7 جنيهات للكيلو ؟

غير تقليدية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة العدس الأسود

مؤتمر عالمي لإعلان خطة الدولة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية ..الحكومة: نستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنوات الثلاث القادمة

ترشيحاتنا

لسه في العمر بقية.. مواطن يعود للحياة بعد 40 حقنة مصل ثعبان بالبحيرة

بعد اتهامات روسيا.. لماذا أنشأت أمريكا معامل بيولوجية في 9 دول؟

على طريقة مرتضى منصور.. كلوب يطالب جمهور ليفربول بالتوقف عن المطالبة بالصفقات

مستشار ألمانيا يحسم الجدل: مستعدون للشتاء رغم انقطاع غاز روسيا

بسبب حرب أوكرانيا.. بولندا تحذر من انهيار الاتحاد الأوروبي

طفح الكيل .. تايوان تطلق طلقات تحذيرية باتجاه مسيرة صينية لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. صور

جرب راحة البال.. 6 نصائح من هاني الناظر لحياة هادئة.. تعرف عليها

يحدث ليلا فقط.. عرض غير متوقع مؤشر لإصابتك بمتحور أوميكرون

حكايتها مع ويل سميث وأمير كرارة.. 7 معلومات عن ابنة انتصار

فيديو

التعليم باظ.. هجوم عنيف على مدرس لغة عربية بسبب أغنية عود البطل

بسبب صورة | ميريام لـ فارس كرم : افتكرته محترم

ابنة إنتصار ملكة جمال مراهقات مصر: القبلات عادي خالص| فيديو جراف

أزمة كهربا.. غرامة الزمالك تهدد مستقبل اللاعب كرويا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ