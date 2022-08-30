فاكهة السعادة.. طريقة عمل مربى المانجو

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مربى المانجو، التي يطلق عليها فاكهة السعادة فهى محببة لدي للجميع وتسبب السعادة لمن يأكلها لها فوائد عدة ولكن بعض الأطباء حذر من الإكثار من تناولها بسبب الأملاح الزائدة كما أن هناك بعض المرض غير مسموح لهم بتناولها.



مقادير عمل مربي المانجة

2 كوب مانجو مقطعة إلى مكعبات.

1/2 كوب سكر.

1/2 ملعقة صغيرة ليمون.

1/2 كوب ماء.

طريقة عمل مربي المانجة

توضع المانجو مع السكر والماء على نار هادئة لمدة 5 دقائق

بعد ذوبان السكر يضاف عصير الليمون و تهدئ النار تماماً

تترك المربى على النار لمدة 15 دقيقة أو حتى تتماسك

ترفع المربى و تبرد ثم تعبأ في وعاء زجاجي معقم