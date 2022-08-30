روسيا تنتصر.. المخابرات الأمريكية تخفي حقيقة الوضع في أوكرانيا عن بايدن

قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” لا تزود الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمعلومات صحيحة عن الوضع في أوكرانيا.

وقال ريتر، إن "القيادة العليا لوكالة المخابرات المركزية متورطة في اتخاذ أهم القرارات الحكومية، مما يعني أن مهمتها الرئيسية هي إرضاء الرئيس بالمعلومات التي يتلقاها".

وأكد أن قيادة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هي التي تمارس الضغط على الموظفين المسؤولين عن جمع المعلومات وتجميع التقارير التي من شأنها أن تعكس الواقع الحقيقي للأمور.

وقال ريتر: "الرئيس لا يريد أن يقرأ أن سياساته فظيعة وخاطئة، إنه لمن دواعي سروره أن يرى أنه إذا اتخذ خطوات معينة، فإنها ستحقق الأهداف المرجوة".

وأشار إلى أنه بسبب التقارير الاستخباراتية، من غير المرجح أن يدرك بايدن أن مساعدته لـ أوكرانيا ليست قادرة على تغيير الوضع بشكل جذري ولن تؤدي إلا إلى إراقة دماء لا داعي لها.

وخلص ريتر إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية “فاسدة تمامًا”، بما في ذلك من الناحية الفكرية.

بوتين ينتصر

وفي وقت سابق، قال مذيع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، تاكر كارلسون، إن روسيا تكسب الحرب في أوكرانيا، فيما تدمر سياسة العقوبات اقتصاد الغرب.

وقال كارلسون عبر قناة “فوكس “نيوز”: "الشيء الغريب، إذا نظرت إلى الحقائق، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخسر الصراع في أوكرانيا ... إنه ينتصر".

وأوضح أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يريد التوقف عن دعم أوكرانيا حتى تستسلم روسيا.

وقال: “إنها ليست حتى سياسة سيئة.. هذا جنون، لا يمكنك اتباع هذا المسار إلا إذا كان الهدف هو التدمير الكامل للغرب”.

كما انتقد كارلسون السياسيين الأوروبيين لفرضهم عقوبات على روسيا، قائلا إن “هذه الإجراءات كانت السبب الرئيسي للأزمة”.