عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تستخدم روسيا أسلحة إيران في حرب أوكرانيا؟

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

نفت روسيا مزاعم صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التي تشير إلى أن إيران تزود الجيش الروسي بطائرات بدون طيار لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الصحيفة الأمريكية انخرطت في قدر كبير من حشو المعلومات مؤخرًا، ورفض المزاعم بأن موسكو تلقت شحنة من الطائرات بدون طيار من طهران.

ومع ذلك، أشار بيسكوف إلى أن علاقات روسيا مع إيران تتطور ديناميكيًا.

يأتي رد الكرملين بعد أن نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا ذكر أن إيران أرسلت شحنة من الطائرات بدون طيار إلى روسيا، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وحلفاء مجهولين.

وقال التقرير إن طهران نقلت عددًا من الطائرات بدون طيار من طراز “مهاجر 6” و”شاهد” إلى موسكو وأن العديد منها كانت معطلة بالفعل.

روسيا وفرنسا تطالبان الأطراف المتنازعة في العراق بضبط النفس وتحمل المسئولية

موسكو: روسيا لا تحاول إساءة استخدام العلاقات الودية مع صربيا

في يوليو، قدم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ادعاءات مماثلة، حيث قال إن لدى واشنطن دليل واضح على أن إيران كانت تستعد لتسليم عدة مئات من الطائرات بدون طيار إلى روسيا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار القادرة على صنع الأسلحة، وأن البيع سيجري على “جدول زمني معجل”.

في وقت لاحق من ذلك الشهر، خفف البيت الأبيض من مزاعمه. 

واعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أن واشنطن لم تر في الواقع أي دليل على وجود صفقة.

وقال كيربي: “لم نر أي مؤشرات على أي نوع من التسليم الفعلي أو شراء طائرات بدون طيار إيرانية من قبل وزارة الدفاع الروسية”.

ورفضت طهران مزاعم أي صفقات طائرات بدون طيار مع موسكو، وأصرت على أنها لن تنحاز إلى جانب في الصراع بين روسيا وأوكرانيا وستواصل الضغط من أجل حل سلمي.

ايران الجيش الروسى روسيا واشنطن أوكرانيا الدفاع الروسية طهران أمريكا موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

حفلة جنس جماعي.. شاهد| أم تنهي حياة طفلتها بمعاونة عشاقها (القصة الكاملة)

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (0-0) في الدوري

موضوعات متعلقة

حذر من فقدان العراق هيبته.. وزير الصدر يعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي

مذكرة دبلوماسية رسمية.. السعودية تطالب لبنان بوقف الأنشطة التحريضية

ملايين المتضررين.. الفيضانات تغرق ثلث باكستان ووتيرة الإغاثة تتسارع

هدد بـ إبادة الموظفين.. القصة الكاملة لإرهابي السفارة السعودية بلبنان| ماذا حدث

أمطار الخير.. سيول عارمة تضرب مكة المكرمة |فيديو

رفع حظر التجوال في العراق.. الكاظمي يتوجه بالشكر إلى الصدر لتهدئة الأوضاع

سأتبرأ منكم.. مقتدي الصدر يطالب أنصاره بالانسحاب الفوري من الميادين خلال ساعة

ارتفاع جنوني لـ الدولار وانهيار أسعار الذهب | تفاصيل

ترشيحاتنا

لسه في العمر بقية.. مواطن يعود للحياة بعد 40 حقنة مصل ثعبان بالبحيرة

بعد اتهامات روسيا.. لماذا أنشأت أمريكا معامل بيولوجية في 9 دول؟

على طريقة مرتضى منصور.. كلوب يطالب جمهور ليفربول بالتوقف عن المطالبة بالصفقات

مستشار ألمانيا يحسم الجدل: مستعدون للشتاء رغم انقطاع غاز روسيا

بسبب حرب أوكرانيا.. بولندا تحذر من انهيار الاتحاد الأوروبي

طفح الكيل .. تايوان تطلق طلقات تحذيرية باتجاه مسيرة صينية لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. صور

جرب راحة البال.. 6 نصائح من هاني الناظر لحياة هادئة.. تعرف عليها

يحدث ليلا فقط.. عرض غير متوقع مؤشر لإصابتك بمتحور أوميكرون

حكايتها مع ويل سميث وأمير كرارة.. 7 معلومات عن ابنة انتصار

فيديو

التعليم باظ.. هجوم عنيف على مدرس لغة عربية بسبب أغنية عود البطل

بسبب صورة | ميريام لـ فارس كرم : افتكرته محترم

ابنة إنتصار ملكة جمال مراهقات مصر: القبلات عادي خالص| فيديو جراف

أزمة كهربا.. غرامة الزمالك تهدد مستقبل اللاعب كرويا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ