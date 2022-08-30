هل تستخدم روسيا أسلحة إيران في حرب أوكرانيا؟

نفت روسيا مزاعم صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التي تشير إلى أن إيران تزود الجيش الروسي بطائرات بدون طيار لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الصحيفة الأمريكية انخرطت في قدر كبير من حشو المعلومات مؤخرًا، ورفض المزاعم بأن موسكو تلقت شحنة من الطائرات بدون طيار من طهران.

ومع ذلك، أشار بيسكوف إلى أن علاقات روسيا مع إيران تتطور ديناميكيًا.

يأتي رد الكرملين بعد أن نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا ذكر أن إيران أرسلت شحنة من الطائرات بدون طيار إلى روسيا، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وحلفاء مجهولين.

وقال التقرير إن طهران نقلت عددًا من الطائرات بدون طيار من طراز “مهاجر 6” و”شاهد” إلى موسكو وأن العديد منها كانت معطلة بالفعل.

في يوليو، قدم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ادعاءات مماثلة، حيث قال إن لدى واشنطن دليل واضح على أن إيران كانت تستعد لتسليم عدة مئات من الطائرات بدون طيار إلى روسيا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار القادرة على صنع الأسلحة، وأن البيع سيجري على “جدول زمني معجل”.

في وقت لاحق من ذلك الشهر، خفف البيت الأبيض من مزاعمه.

واعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أن واشنطن لم تر في الواقع أي دليل على وجود صفقة.

وقال كيربي: “لم نر أي مؤشرات على أي نوع من التسليم الفعلي أو شراء طائرات بدون طيار إيرانية من قبل وزارة الدفاع الروسية”.

ورفضت طهران مزاعم أي صفقات طائرات بدون طيار مع موسكو، وأصرت على أنها لن تنحاز إلى جانب في الصراع بين روسيا وأوكرانيا وستواصل الضغط من أجل حل سلمي.