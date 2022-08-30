عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهوت شورت مثير.. جوهرة ترقص مع عنبة على واحدة ونص.. فيديو

جوهرة
جوهرة

أحيا مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة حفلا غنائيا وسط حضور عدد كبير من جمهوره، الذي تفاعل مع أغانيه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وقدم عنبة خلال الحفل عددا كبيرا من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الشعبية التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبيرة.

txt

نسيت البنطلون .. الجمهور يسخر من ابنة عمرو دياب بسبب ملابسها المثيرة

txt

وصلة رقص ساخنة بين حسام حبيب والراقصة أوكسانا.. شاهد



جوهرة مفاجأة الحفل 

وتضمن الحفل العديد من المفاجآت كان أبرزها صعود الراقصة جوهرة على المسرح والرقص مع عنبة على أكثر من أغنية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي طالبها بالتقاط الصور التذكارية معها.


جوهرة ترقص بهوت شورت قصير

وظهرت جوهرة وهي ترتدي هوت شورت قصير للغاية مع ملابس مكشوفه الظهر والبطن وظلت ترقص على أغاني عنبة بشكل مبالغ فيه كما هو ظاهر فى الفيديو.

أحدث أعمال جوهرة 

أحدث عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة، كليب مطربي المهرجانات، حسن شاكوش، و حماده مجدي، بعنوان "بسكوتاية مقرمشة"، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي. 

 

وشاركت الراقصة جوهرة في فيلم"الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية" حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

 

جوهرة مصطفي عنبه حفل عنبة رقص جوهرة وعنبة رقص جوهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (0-1) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

موضوعات متعلقة

هاني رمزي يقدم حفل افتتاح ملتقى أولادنا 15 سبتمبر المقبل

عفاف شعيب: أنا بخير.. وسأقاضي مروجي شائعة وفاتي

ياسمين رئيس محتارة بين محمد الشرنوبي وكريم فهمي في أنا لحبيبي

التاتو يغطي جسمها.. أجرأ إطلالات ميرهان حسين في العلمين

علقة ساخنة لشبيه محمد منير.. أعرف السبب.. فيديو

كريم فهمى لـ وليد سليمان : شكرا يا أخر الموهوبين

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

فرح كمال ملكة جمال مصر تنضم لمسلسل "بين السطور"

ترشيحاتنا

الكاظمي: تشكيل لجان تحقيق لتحديد المسؤولين عن فتحوا النار على المتظاهرين العراقيين

التعليم تنفي عزل المعلمين المزاولين لمهنة التدريس من خارج كليات التربية

قرار جمهوري بتعيين اللواء حسن عبد الشافي مستشارا برئاسة الجمهورية

روسيا تتسلم شحنة طائرات مسيرة من إيران.. هل تستخدمها في أوكرانيا؟

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر بهدف أمام إيسترن كومبانى بالدوري

ست استعمالات خطأ لآيات القرآن الكريم.. يستخدمها أصحاب الحرف والمحلات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعشى بـ 5 جنيهات.. طريقة عمل حلويات شهية

أجملهن رانيا يوسف.. تاتو الفنانات يثير الجدل| شاهد

مايوهات وتاتوه.. 30 صورة x الساحل لـ هيفاء وهبي تثير جدلا|شاهد

بإطلالة جريئة.. شاهد| مريم أوزرلي تخضع لجلسة تصوير جديدة

فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ