بهوت شورت مثير.. جوهرة ترقص مع عنبة على واحدة ونص.. فيديو

أحيا مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة حفلا غنائيا وسط حضور عدد كبير من جمهوره، الذي تفاعل مع أغانيه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.



وقدم عنبة خلال الحفل عددا كبيرا من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الشعبية التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبيرة.





جوهرة مفاجأة الحفل

وتضمن الحفل العديد من المفاجآت كان أبرزها صعود الراقصة جوهرة على المسرح والرقص مع عنبة على أكثر من أغنية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي طالبها بالتقاط الصور التذكارية معها.



جوهرة ترقص بهوت شورت قصير

وظهرت جوهرة وهي ترتدي هوت شورت قصير للغاية مع ملابس مكشوفه الظهر والبطن وظلت ترقص على أغاني عنبة بشكل مبالغ فيه كما هو ظاهر فى الفيديو.

أحدث أعمال جوهرة

أحدث عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة، كليب مطربي المهرجانات، حسن شاكوش، و حماده مجدي، بعنوان "بسكوتاية مقرمشة"، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي.

وشاركت الراقصة جوهرة في فيلم"الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية" حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



