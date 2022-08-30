تسبب السكتة وشيخوخة الدماغ ..عادة يومية شائعة توقف عنها

يعد الإفراط في تناول السكريات و الكربوهيدرات من العادات اليومية الشائعة التى تسبب العديد من الكوارث الصحية أبرزها مشاكل التركيز وإبطاء التدهور المعرفي

وعلى الرغم من أن العقل سيظل يتقدم في العمر مع بقية الجسم يمكن أن تساعد العادات السابقة وتناول الوجبات الخفيفة مثل الحلوى والمشروبات الغازية إلى تسريع شيخوخة الدماغ للتغلب على تلك المشكلة إليك عادات يجب التوقف عنها وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 التوقف عن السكر المضاف



تعد المخبوزات والايس كريم من أول الأطعمة التي يجب التوقف عنها وذلك لأحتوائها على الكثير من السكر المضاف والذي يمكن أن تؤثر مستويات السكر المرتفعة في الدم وبمرور الوقت، يمكن أن يساهم في انكماش الدماغ وضموره

2 تناول رقائق البطاطس



من السهل الحصول على كيس رقائق البطاطس، لكن اتضح أن القيام بذلك له تأثير أكثر خطورة على عمرك

أظهرت الأبحاث أن الإفراط في تناول تلك الأطعمة قد يضاعف من خطر فقدان الذاكرة أو ضعف الإدراكي في وقت لاحق من الحياة.

3.تناول السعرات الحرارية



تناول المشروبات الغازية والعصير والشاي المثلج المحلى قد تؤدي إلى مشاكل في الإدراك

وفي دراسة نُشرتها مجلةStroke ، كان المشاركون الذين تناولوا مشروبًا محلى صناعيًا واحدًا على الأقل يوميًا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بمرض الزهايمر ثلاثة اضعاف.

4.تناول كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة



تناول أي نوع من الأطعمة المصنعة بكميات كبيرة سيكون له تأثير سلبي على صحة الدماغ، عندما يتم تناوله بكميات كبيرة، فإن الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس ، والسلع المخبوزة، وألواح الحلوى، مع كميات كبيرة من الدهون المشبعة أو الدقيق المكرر يمكن أن تزيد الالتهابات بالجسم ، قد يساهم هذا في التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة.