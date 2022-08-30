مستشار جهاز التعبئة العامة والإحصاء يكشف تفاصيل نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية

أكد الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز كان قد أطلق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (2021)، مشيرا إلى أن المؤشرات أثبتت انخفاض معدل الإنـجاب الكلى إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014،.

وقال حسين عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، انه كما انخفض معدل الانـجاب على مستوى الأقاليم عام 2021 مقارنة بعام 2014، حيث سجل ريف الوجه القبلي أعلى معدل انـجـاب (3.6) طفل لكل سيدة مقابل (4.1) عام 2014، ولوحظ أن هناك تقارب بين حضر الوجه البحري والقبلي ليبلغ (2.4)، (2.5) على التوالي.

وتابع مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه انخفض الختان بمعدل أكبر وأسرع بين البنات في العمر (0-19) سنة، كما انخفض معدل الختان بين السيدات على مستوى الأقاليم الجغرافية عام 2021 مقارنة بعام 2014، إلا أنه مازال هناك ارتفاع في الوجه القبلي ليبلغ (92%) مقارنة بــ (75.8%) في المحافظات الحضرية و (84.1%) بالوجه البحري.

عدد الأطفال

وأشار حسين عبد العزيز إلى أنه وصل متوسط عدد الأطفال الأمثل بين الشباب /الشابات الذين لم يسبق لهم الزواج إلى (2.6) طفل ويرتفع العدد الأمثل للأطفال بين الشباب الذكور ليصل إلى (2.7) طفل مقارنة (2.4) طفل للشابات).