عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المساواة في الفرص .. تعرف على أبرز أهداف قانون الاستثمار

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يعتبر ملف الاستثمار، من أبرز الملفات التي تشجعها الدولة، وتعمل على وضع محفزات لجذب المستثمرين، ولذلك أصدرت قانون الاستثمار.

ويهدف قانون الاستثمار إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويحكم الاستثمار المبادئ الأتية:

1- المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.

2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.

4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.

6- العمل على استقرار السياسيات الإستثمارية وثابتها.

7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

8- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.

وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

حماية المستهلك قانون الاستثمار زيادة التنافسية التنمية الشاملة معدلات النمو الاستثمار النمو الاقتصادي فرص العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

ترشيحاتنا

صورة تكشف أولى صفقات الأهلي الصيفية| شاهد

10 كلمات لمن يعاني من كثرة التفكير وشتات الأمر.. ردّدها يرتاح قلبك

كراهية لليهود.. اعتداء صبي أمريكي على رجلين من السامية بمطفأة حريق |شاهد

روسيا تقطع الغاز عن أوروبا عبر نورد ستريم 1

السعودية .. قرار عاجل بشأن مقاطع فيديو الاعتداء على أيتام خميس مشيط

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. 4 أسباب منعت تكريم وليد سليمان بالمباراة الختامية أمام سيراميكا كليوباترا

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

شاهد «حلق موضة» على شكل «رباط جزمة» .. اعرف سعره

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ