الشوط الأول.. الزمالك يتأخر بهدف أمام إيسترن كومبانى بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم إيسترن كومبانى علي الزمالك بهدف وحيد ، فى اللقاء الذى يجمعهما حالياً، على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ34 بختام الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف إيسترن كومبانى فى الدقيقة 26 عن طريق مودى ناصر من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء.

وظهر شباب الزمالك منذ إنطلاق صافرة البداية بضغط متواصل من أجل إحراز هدف مبكر.

ألغى حكم المباراة هدف لـ إيسترن كومبانى فى الدقيقة 7 عن طريق أحمد حمزاوي بداعى التسلل بعد تدخل من الفار.

وأنقذ محمد طارق الباك اليمين للزمالك مرمى محمد نديم بعدما أخرج الكرة من أمام المهاجم والمرمى فاضى فى الدقيقة 17.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر" - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و عبد الرحمن علي وأحمد رفاعي و محيي جمعة و ماجد هاني وكريم عبدون و رضا عبد الرازق وأدهم الخواجة و علي ياسر .