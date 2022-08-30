عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر بهدف أمام إيسترن كومبانى بالدوري

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم إيسترن كومبانى علي الزمالك بهدف وحيد ،  فى اللقاء الذى يجمعهما حالياً، على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ34 بختام الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف إيسترن كومبانى فى الدقيقة 26 عن طريق مودى ناصر من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء.

وظهر شباب الزمالك منذ إنطلاق صافرة البداية بضغط متواصل من أجل إحراز هدف مبكر.

ألغى حكم المباراة هدف لـ إيسترن كومبانى فى الدقيقة 7 عن طريق أحمد حمزاوي بداعى التسلل بعد تدخل من الفار.

وأنقذ محمد طارق الباك اليمين للزمالك مرمى محمد نديم بعدما أخرج الكرة من أمام المهاجم والمرمى فاضى فى الدقيقة 17.

 

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر"  - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و عبد الرحمن علي وأحمد رفاعي و محيي جمعة و ماجد هاني  وكريم عبدون و رضا عبد الرازق  وأدهم الخواجة  و علي ياسر .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (0-1) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

ترشيحاتنا

قرار جمهوري.. اللواء عمرو عادل قائم بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

احذر | تناول هذه الأدوية قبل النوم يصيبك بالأرق

21 مصريا مفقودون في ليبيا.. الهجرة غير الشرعية فيروس العصر الجديد| تفاصيل

بكيت لما رجعت.. أول مصرية تصل الفضاء: الرحلة استمرت 3 دقائق ونصف

الكاظمي: تشكيل لجان تحقيق لتحديد المسؤولين عن فتحوا النار على المتظاهرين العراقيين

التعليم تنفي عزل المعلمين المزاولين لمهنة التدريس من خارج كليات التربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعشى بـ 5 جنيهات.. طريقة عمل حلويات شهية

أجملهن رانيا يوسف.. تاتو الفنانات يثير الجدل| شاهد

مايوهات وتاتوه.. 30 صورة x الساحل لـ هيفاء وهبي تثير جدلا|شاهد

بإطلالة جريئة.. شاهد| مريم أوزرلي تخضع لجلسة تصوير جديدة

فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ