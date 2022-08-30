تموين الإسكندرية: ضبط أسمدة زراعية مدعمة بالسوق السوداء

نفذت إدارة تموين برج العرب، غربي الإسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات مكبرة فى نطاق الإدارة، وفقًا لتعليمات مشددة من محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على السلع المدعمة من قبل الدولة حفاظا على أموال الدعم.



وأسفرت عن تحرير ٣ محاضر حيازة اسمدة اليوريا ( حبيبية) والمدعمة من قبل الدولة والمحظور حيازتها وتداولها بالاسواق بدون تصريح من الجهات المختصة وبدون المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها بمناطق مختلفة ببرج العرب القديم.

وتم ضبط عدد ١٠٥ شيكارة سماد زنة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي كمية قدرها ٥٢٥٠ كجم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.