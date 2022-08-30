المقاولون العرب يضمن البقاء في الدوري بالفوز على المصري 2-1

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في الاستمرار بالدوري الممتاز بعد الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما، منذ قليل، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز

وبدأت المباراة سريعة في ظل رغبة المقاولون العرب في تسجيل أهداف لضمان الاستمرار في دوري الأضواء و الشهرة، وتمكن الذئاب من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 5 من ركلة جزاء سددها فاروق نور الدين بسهولة في مرمى عصام ثروت، وبعدها حاول المصري إدراك التعادل، إلا أن المقاولون واصل ضغطه على أمل زيادة عدد الأهداف.

وبعد مرور15 دقيقة بدأ المصري السيطرة على منطقة وسط الملعب دون خطورة على مرمى الذئاب وبعدها أنحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

وحاول المصري تهديد مرمى محمود أبوالسعود، إلا أن جون أوكلي تمكن من تسجيل الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 30 من هجمة مرتدة منظمة، و بعدها أعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة، وكان أوكلي قريب جدا من تسجيل الهدف الثالث، إلا أنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر لعصام ثروت.

وفي الشوط الثاني دخل المصري بشراسة هجومية على أمل العودة إلى اللقاء بهز شباك المقاولون، وكان المصري قريب من تسجيل الهدف الأول من انفراد حسين رجب بمحمود أبو السعود، إلا أن الأخير تصدي للانفراد ببراعة .

وبعدها تبادل الفرقين الهجمات الخطرة حتى تمكن المصري من تسجيل هدف قلص النتيجة عن طريق أحمد علاء من ضربة رأس في الدقيقة 71، وبعدها حاول المصري على أمل تسجيل هدف التعادل.

وبعدها نظم فريق المقاولون دفاعاته وأعتمد على الهجمات المرتدة، خوفا من تلقي أي اهدف، بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده الى النقطة 38 ويبقى رسميا في الدوري الممتاز، ليهبط الجونة و ايسترن كومباني و مصر المقاصة الى دوري الدرجة الثانية.