عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذهب لتوصيل والدته لجلسة الغسيل الكلوي فدخل مكانها المستشفى “صريعا”.. تفاصيل مأساوية

شهدت الفشن في بني سويف، حادثا مأساويا  حين لقي طفل في السنة السادسة عشرة من عمره مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء سيره مع والدته مريضه الفشل الكلوي متجهين لجلسة علاج.

 

في البداية تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز الفشن بوصول عمر.س.ج، 16 عامًا إلي مستشفي الفشن المركزي مصاباً بإدعاء صعق كهربائى، وعقب توقيع الكشف الطبي عليه من الأطباء ومحاولة إسعافه تبين وفاته ونقلت جثته إلي مشرحة المستشفى.

 

ووجه مدير الأمن بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفي إلي ذويه لدفنه بمقابر أسرتة.

 

ودلت التحريات الأولية أن الشاب المتوفي، أصيب بصعق كهربائى من أحد اللوحات الإعلانية المتواجدة علي أحد أرصفة المدينة، كان بها ماس كهربائى، في أثناء تواجده مع والدته لتوصيلها إلي موقف الفشن في بني سويف لتلقي جلسة غسيل كلوي داخل إحدي المستشفيات بالمحافظة، وتوفي فور وصوله إلي مستشفي الفشن المركزي متأثرا بإصابته بصعق كهربائى.

 

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة وجار إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

مجلس جامعة بني سويف يوافق على إطلاق قافلة طبية بمركز ناصر

محافظ بني سويف: إزالة 425 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

فوز "دنديل وسمسطا" كأفضل مراكز شباب في بني سويف

جامعة بني سويف توافق على بروتوكول تعاون بين كلية التمريض ومستشفى 57357

موهبة بني سويف.. آدم صاحب 11 سنة: بعشق مصر وشعري في حبها

محافظ بني سويف: التحقيق في واقعة وفاة طفل إثر إصابته بصعق كهربائي

مجلس جامعة بني سويف يكرم 3 عمداء كليات سابقين لجهودهم المتميزة

نائب محافظ بني سويف يتابع مشروعات حياة كريمة فى سدس

محافظ بني سويف: التحقيق في واقعة وفاة طفل إثر إصابته بصعق كهربائي

من جانبه  وجه الدكتور محمد هاني غنيممحافظ بني سويف التنفيش بالمحافظة بالتحقيق الميداني في واقعة وفاة طفل( 16 عام ) إثر إصابته بصعق كهربائي ..وتقدم بخالص العزاء لأسرته.

 

كما وجه المحافظ  باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية ، ومتابعة وتسهيل الاجراءات التي تطلبها الجهات المختصة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، مع ضرورة تسهيل إجراءات تسليم جثة الفقيد لذويها واستصدار تصريح الدفن من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية.

 

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات القانونية ضد أي تقصير أو إهمال تثبته التحقيقات سواء عن طريق التفتيش بالمحافظة أو جهات التحقيق المختصة ، حيث لا تهاون في أي أمر قد يضر بسلامة المواطنين.

 

كما تقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

من جانبها اتشحت قرية صفط العرفاء مسقط رأس الصبي ضحية الإهمال بالسواد، وأكد حسام ربيع من أبناء القرية، أن عمر كان بيوصل أمه إلي موقف بني سويف لتتلقى جرعة الغسيل الكلوي بمستشفى بني سويف العام و"فى غمضة عين الشاب اتكهرب  في يافطه بجوار كوبري مزلقان السكه الحديد بجوار ترعة الإبراهيمية".

 

أما حسن علي  من أبناء القرية فيقول: “تخيل الأم رايحة جلسة غسيل كلوي وفى لحظة تفقد ضناها.. منظرها وهى بتحضنه وبتقول الواد بيموت ويموت فعلا فى حضنها دا أشد أنواع العذاب”.

السكة الحديد بني سويف وزير الداخلية المستشفى محافظ بني سويف كهربا النيابة العامة الكشف الطبي مساعد وزير الداخلية مستشفى الفشن المركزي ساعد وزير الداخلية مزلقان السكة الحديد امن بنى سويف مركز الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الذهب بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

الأصفر يقفز بقوة الصاروخ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022

موضوعات متعلقة

تنفيذ تجربة إخلاء مبنى مديرية تعليم بني سويف للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة

تعاون بين جامعة بني سويف وديوان عام المحافظة في مجال التحول الرقمي والتدريب

مجلس جامعة بني سويف يوافق على إطلاق قافلة طبية بمركز ناصر

محافظ بني سويف: إزالة 425 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

فوز "دنديل وسمسطا" كأفضل مراكز شباب في بني سويف

جامعة بني سويف توافق على بروتوكول تعاون بين كلية التمريض ومستشفى 57357

موهبة بني سويف.. آدم صاحب 11 سنة: بعشق مصر وشعري في حبها

محافظ بني سويف: التحقيق في واقعة وفاة طفل إثر إصابته بصعق كهربائي

ترشيحاتنا

ينافس الآيفون.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S23

التصرف الشرعي حال الشك في عدد ركعات الصلاة.. تعرف عليه

الرئيس التنفيذي لـ«جنرال موتورز»: سنكون رقم واحد في المركبات الكهربائية ونتفوق على تسلا

المفتي: نتوسع في إنشاء فروع جديدة بالمحافظات

شوبير يكشف أسرارا لأول مرة عن سواريش في الأهلي

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل البيض بوصفة شهية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند للقاضي: زوجي سادي وعايز يتجوز في شقتي اللي بابا اشتراها بأسمي

بملابس محتشمة.. درة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

شاهد.. الصور الأولى لـ نادين لبكي من فيلم راجعين إلى إسكندرية

فيديو

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

لقاء الخميسى: اتعذبت بسبب خسارة الزمالك 6-1 من الأهلي وعبد المنصف كان بيتخانق معايا

موز وحليوة.. لقاء الخميسي تروى قصة ارتباطها بمحمد عبد المنصف وعلاقة حسام حسن|فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ