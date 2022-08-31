عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتم مش محتاجين الماتش.. عبدالملك يروي تفاصيل مثيرة في مباراة الاتحاد والمحلة

عبد الملك
عبد الملك

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن ما حدث في آخر ربع ساعة من مباراة الاتحاد وغزل المحلة، وافتقاد لاعبي الفريقين المنافسة داخل الملعب بشكل متعمد، كان أمرًا غير مقبول.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، آخر ربع ساعة من مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري، اللاعبين لم تحدث التحامات بين اللاعبين.

إحراج الأهلي .. تعليق صادم من سيد معوض على تصريحات سواريش

مش مكايدة للزمالك .. الأهلي يصر على التعاقد مع مصطفى فتحي| تفاصيل

وأكمل عبد الملك، أتعجب من نتائج بعض الفرق في آخر 3 مباريات بالدوري، لا أتحدث عن تفويت، ولكن قد تكون أحاديث جانبية يبن اللاعبين من غزل المحلة للاتحاد: "انتم مش محتاجين الماتش"، بما يخلق حالة من التعاطف بين اللاعبين، لكن ما حدث في آخر ربع ساعة من المباراة "غير مقبول".

تعليق عبدالملك على مباراة الاتحاد والمحلة

وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق، الأحاديث الجانبية بين اللاعبين في مباريات تحديد الهابطين، في عام 2009 كانت هناك مباراة في غزل المحلة، واللاعبون تحدثوا معي في هذا الأمر أثناء المباراة، لكني أرفض مثل هذه الأمور، ولو واجهت الزمالك في نفس الظروف سأؤدي كل ما لدي.

المحلة الاتحاد السكندري أحمد عيد عبد الملك مباراة الاتحاد وغزل المحلة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

ترشيحاتنا

بايدن: جورباتشوف كان قائدا نادرا جعل العالم أكثر أمانا

نادي أوروبي يطلب ضم زيزو من الزمالك| تفاصيل

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 4 صفر 1444 هـ

لم يحملها بشر.. حل لغز بناء الأهرامات وطريقة رص الحجارة الضخمة

الفرصة الأخيرة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .. اليوم

الأهلي يقترب من ضم "أسد" الكاميرون| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

شاهد.. أسد يفتك برجل قفز داخل قفصه في غانا

تضرب النار عشوائيًا .. شاهد منتقبة تحمل السلاح في مظاهرات العراق

بفستان جريء.. مي عمر تستعرض جمالها بمشاركة متابعيها بفيديو جديد

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ