انتم مش محتاجين الماتش.. عبدالملك يروي تفاصيل مثيرة في مباراة الاتحاد والمحلة

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن ما حدث في آخر ربع ساعة من مباراة الاتحاد وغزل المحلة، وافتقاد لاعبي الفريقين المنافسة داخل الملعب بشكل متعمد، كان أمرًا غير مقبول.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، آخر ربع ساعة من مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري، اللاعبين لم تحدث التحامات بين اللاعبين.

وأكمل عبد الملك، أتعجب من نتائج بعض الفرق في آخر 3 مباريات بالدوري، لا أتحدث عن تفويت، ولكن قد تكون أحاديث جانبية يبن اللاعبين من غزل المحلة للاتحاد: "انتم مش محتاجين الماتش"، بما يخلق حالة من التعاطف بين اللاعبين، لكن ما حدث في آخر ربع ساعة من المباراة "غير مقبول".

تعليق عبدالملك على مباراة الاتحاد والمحلة

وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق، الأحاديث الجانبية بين اللاعبين في مباريات تحديد الهابطين، في عام 2009 كانت هناك مباراة في غزل المحلة، واللاعبون تحدثوا معي في هذا الأمر أثناء المباراة، لكني أرفض مثل هذه الأمور، ولو واجهت الزمالك في نفس الظروف سأؤدي كل ما لدي.