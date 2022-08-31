فريق وكالة الطاقة الذرية يتجه نحو محطة زابوريجيا النووية

أفادت وكالة "رويترز" بأن قافلة سيارات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، انطلقت من كييف باتجاه محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء.

ولم يتضح متى تخطط بعثة الوكالة للوصول إلى المحطة النووية الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها الآن القوات الروسية وأصبحت نقطة محورية في الحرب، حيث تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بتقويض سلامتها.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية.

فيما أكد مسؤول روسي أن السلطات ستضمن سلامة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية القادمة إلى محطة زابوريجيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن المهمة التي تبدأها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية هي "الأصعب في تاريخ الوكالة" بسبب المعارك التي تدور قرب الموقع.

وكانت الوكالة أعلنت أن بعثة من كبار الخبراء، في طريقها إلى المنشأة النووية، التي شهدت قصفا مكثفا باعتبارها نقطة محورية في الحرب.

من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي إن "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى زابوريجيا.. علينا حماية أمن اوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا"، موضحا أن الفريق سيصل إلى الموقع "في وقت سابق خلال الأسبوع الحالي".

وكان جروسي يطالب منذ أشهر عدة، بالسماح لخبراء الوكالة بزيارة الموقع محذرا من "خطر فعلي بوقوع كارثة نووية".