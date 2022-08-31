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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن نسخة GR Sport من ياريس كروس

تويوتا ياريس  GR
تويوتا ياريس  GR sport

 

تمكن قسم  تويوتا  GR الرياضي من إحداث تأثير كبير في صانعة السيارات اليابانية خاصة خلال الفترة الأخيرة مع  طرحه GR Supra و GR Yaris و GR86 -

 والآن حان دور تقديمه لـ تويوتا ياريس كروس ، فهي لن تكون GR كاملة ، بل ستحصل على مستوى تجهيز GR Sport ليتصدر النطاق.

 تويوتا ياريس  GR sport

تحتوي سيارة  تويوتا  ياريس  supermini القياسية ذات الخمسة أبواب بالفعل على نسخة GR Sport موجودة في مستويات التجهيز العليا ضمن خطها ويمكننا أن نرى تعديلات مماثلة تم إجراؤها لتكون تويوتا ياريس كروس أيضا بمستوى تجهيز GR Sport 

 تويوتا ياريس  GR sport

ستكون  تويوتا  ياريس كروس  GR Sport بعجلات معدنية جديدة مقاس 18 بوصة ، وشبكة هوائية أمامية جديدة و ديفيوزر خلفي ، وشارات GR وخيار طلاء "Scorched Orange" الحصري المقدم لهذا المستوى فقط من التجهيز.

 

على غرار ما حدث مع تويوتا ياريس  GR sport، تقول تويوتا إن نظام تعليق طراز "ياريس كروس" قد تم إعادة ضبطه من جديد لتوفير توجيه أفضل وتقليل التمايل مع إعطاء قوة تماسك أعلى.

ويوجد أسفل غطاء المحرك نفس مجموعة نقل الحركة، هايبرد مكون من محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر كالمعتاد بقوة 114 حصانًا وعزم دوران 120 نيوتن متر. 

ويتم إرسال الطاقة إلى العجلات الأمامية من خلال علبة تروس أوتوماتيكية CVT.

 تويوتا ياريس  GR sport

وتحصل تويوتا ياريس كروس GR Sport على شاشة معلومات وترفيه مقاس 9 بوصات تتوافق مع نظام تشغيل آبل كار بلاي و آندرويد أوتو، مع التحكم في المناخ ثنائي المنطقة ، والباب الخلفي الذي يتم تنشيطه بالركل ، والمقاعد الأمامية المدفأة والنوافذ الخلفية الملونة.

لم تكشف تويوتا بعد عن تسعير ياريس كروس GR Sport حتى الآن ، وكل ما أعلنته شركة تويوتا إن دفاتر طلبات حجز الكروس أوفر الرياضية ستفتح خلال الشهر المقبل.

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