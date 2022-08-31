القمح والسلع وعجز الموازنة.. رسائل وزير المالية للمواطنين/ فيديو جراف

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، تفاصيل هامة لـ الإعلامي أحمد موسى ، عن الأوضاع الاقتصادية بمصر، وعن قرارات صندوق النقد الدولي ، وهل سيكون هناك خطة لرفع الدعم عن الخبز و المواد الغذائية، أم لا، و حجم الدين المحلي ، و ما يتم نشره من شائعات عن الاقتصاد المصري و الهدف منه.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة المصرية فى أمان وتتحرك بشكل إيجابي، وخلال الـ 6 سنوات تم تخفيض عجز الموازنة بنسبة 50 %.

عجز الموازنة

وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه مستهدف الوصول لـ الدول المتقدمة، بشأن عجز الموازنة، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.

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