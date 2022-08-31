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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

القمح والسلع وعجز الموازنة.. رسائل وزير المالية للمواطنين/ فيديو جراف

وزير المالية دكتور
وزير المالية دكتور محمد معيط

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، تفاصيل هامة لـ الإعلامي أحمد موسى ، عن الأوضاع الاقتصادية بمصر، وعن قرارات صندوق النقد الدولي ، وهل سيكون هناك خطة لرفع الدعم عن الخبز و المواد الغذائية، أم لا، و حجم الدين المحلي ، و ما يتم نشره من شائعات عن الاقتصاد المصري و الهدف منه.

وزير المالية يكشف حقيقة رفع الدعم عن السلع والخبز ورسائل مهمة للمواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة المصرية فى أمان وتتحرك بشكل إيجابي، وخلال الـ 6 سنوات تم تخفيض عجز الموازنة بنسبة 50 %.

 

عجز الموازنة

وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه مستهدف الوصول لـ الدول المتقدمة، بشأن عجز الموازنة، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات وزير المالية دكتور محمد معيط .. تابع الفيديو جراف التالي:


 

الدكتور محمد معيط وزير المالية أحمد موسى صندوق النقد الدولى الدين المحلى الإقتصاد المصرى

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