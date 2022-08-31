وزير المالية يكشف حقيقة رفع الدعم عن السلع والخبز ورسائل مهمة للمواطنين

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل هامة لـ الإعلامي أحمد موسى، عن الأوضاع الاقتصادية بمصر، وعن قرارات صندوق النقد الدولي، وهل سيكون هناك خطة لرفع الدعم عن الخبز و المواد الغذائية، أم لا، و حجم الدين المحلي، و ما يتم نشره من شائعات عن الاقتصاد المصري و الهدف منه.

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز تصريحات وزير المالية:

المالية: نستهدف النزول بعجز الموازنة خلال 3 سنوات لـ4.5% مثل الدول المتقدمة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة المصرية فى أمان وتتحرك بشكل إيجابي، وخلال الـ 6 سنوات تم تخفيض عجز الموازنة بنسبة 50 %.

وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه مستهدف الوصول لـ الدول المتقدمة، بشأن عجز الموازنة، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.



المالية: مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بـ12 مليون طن





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدين الخارجي المصري 83 مليار دولار، وأن هناك ارتفاع فى معدلات النمو إلى 6.6% من الحساب الختامي العام الماضي.

وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تستورد 120 مليون برميل بترول فى العام، وأن الارتفاع في سعر البرميل يؤثر على الموازنة.

ولفت إلى أن مصر تستورد أيضا القمح، وأن العالم بالكامل يعانى من التضخم، وهذا له تأثير على الأوضاع بمصر.

المالية: مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة اتخذت قرارات اليوم، وأن الجمارك ستقوم بتنفيذ ما تم الإعلان عنه بشأن الإفراج عن السلع الموجودة بها.

وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع الغرامات التى تمت من وزير المالية تم رفعها بالكامل، وأنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية.



وزير المالية: 100 مليار جنيه فائض أولي خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية والتي كانت موجودة بقرار من وزير المالية.



وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن سيتم نقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.



وزير المالية: استطعنا الهبوط بالدين لـ 80.5% وارتفع بسبب كورونا





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدين ارتفع من 79.7% خلال عام 2009 – 2010، وبعد 2011 ارتفع إلى 103% من الناتج المحلي الإجمالي، واستطعنا الهبوط به بعد ذلك إلى 80.5% خلال عام 2020.

وأكد وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن جزء من الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة مقداره 83 مليار دولار، وتغير سعر الصرف جنيه واحد يرفع الدين 83 مليار جنيه، وبعد أزمة كورونا ارتفع الدين إلى 87.6%.



وزير المالية: الحكومة تدرس كل مشروع والوضع الاستراتيجي له.. فيديو





أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التغيرات العالمية وما يشهده العالم من اضطرابات يفرض تعديلات على السياسات المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المستثمرين يبحثون قبل ضخ استثماراتهم عن البنية التحتية ومصادر الطاقة، بينما آخرون ينظرون له هو الحوافز الضريبية.



رفع الدعم عن السلع والخبز.. وزير المالية يرد: حرم عليكم.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي لم يطلب رفع الدعم عن السلع أو الخبز، أو أى شئ.

وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة تقوم بتوفير جميع احتياجات المواطنين، وطالب بعدم التخريب، لأن الإصلاح يأخذ عشرات السنين.

مصر مستهدفة.. وزير المالية يوجه رسالة هامة للمواطنين.. فيديو





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن كل الشائعات التى تنشر عن الاقتصاد المصري بشكل سلبي غير صحيحة، وهناك موجة استهداف عالية بأكثر من 150 تقرير سلبي عن مصر، وكل يوم هناك تقرير أو أثنين بشكل سلبي عن مصر.



وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الجميع يعلم أن مصر وفرت جميع السلع للمواطنين خلال الأزمات التى تضرب العالم.



وزير المالية: من يغيب عن مصر بضعة أشهر يتعجب عندما يعود ويرى المشروعات





تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عما تم إنجازه في مصر من مشروعات كبرى خلال الأعوام الماضية، موضحا أن من يغادر مصر لبضعة أشهر عندما يعود يقول «رأينا ما لم يكن موجود والدنيا اتغيرت واتطورت».

وزير المالية: هناك وعي كبير من قبل المواطنين لما نمر به من أوضاع اقتصادية.. شاهد





وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة طبطبة للمصريين وقال :"هناك وعي كبير من قبل المواطنين لما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة، وأننا لا ننام من أجل توفير السلع للمواطنين".

وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة تقوم بعمل مبادرات لتخفيف ما يحدث، من أوضاع اقتصادية صعبة، وندرك الوضع الاقتصادي الصعب و الذى ينتج عنه ارتفاع فى التكاليف.