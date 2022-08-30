المالية: مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بـ12 مليون طن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدين الخارجي المصري 83 مليار دولار، وأن هناك ارتفاع فى معدلات النمو إلى 6.6% من الحساب الختامي العام الماضي.

وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تستورد 120 مليون برميل بترول فى العام، وأن الارتفاع في سعر البرميل يؤثر على الموازنة.

ولفت إلى أن مصر تستورد أيضا القمح، وأن العالم بالكامل يعانى من التضخم، وهذا له تأثير على الأوضاع بمصر.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تدبير احتياجات المواطنين من القمح والمواد البترولية و الغذاء و الخامات اللازمة للصناعة والإنتاج.

وتمنى أن تمر هذه الغمة، وأن يكون هناك انتعاش لـ الاقتصاد، وأن هذه الفترة صعبة على العالم، وعلى الشعب المصري، وأوضح أن مصر ليست منعزل على العالم، فما يؤثر على العالم يؤثر على مصر.

وكشف أن مصر تتخذ إجراءات لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وأن مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم و نستورد 12 مليون طن.