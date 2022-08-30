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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: 100 مليار جنيه فائض أولي خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية والتي كانت موجودة بقرار من وزير المالية.


وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن سيتم نقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.


وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم منح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل و6 أشهر للمنتجات غير غير  الغذائية.


وأردف أنه تم الانتهاء من السنة المالية وكذلك الانتهاء من الحسابات الختامية المبدئية ويتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحا أن المؤشرات وصلت إلى أفضل ما يمكن وباتت أفضل مما كانت عليه قبل 2011.


وأكد أنه تم خفض عجز الموازنة بنسبة 50 % خلال 6 سنوات، موضحا أنه إيرادات الدولة كانت لا تكفي مصروفاتها وكانت تستدين لتغطية المصروفات وخدمة الدين، ولكن خلال الـ 4سنوات الماضية تم تحقيق فائض أولى أي أن الإيرادات كانت تغطي المصروفات ويفيض لخدمة الدين.


وأوضح  وزير المالية أن العام المالي الذي انتهي في 30 يونيو الماضي تم تحقيق فائض أولى 100 مليار جنيه، يتم توجيهه لخدمة فوائد الدين. 

 وتابع أن المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.5 % لتكون مثل الدول المتقدمة خلال 3 سنوات.


 

 

محمد معيط الغرامات الجمركية أحمد موسى صدى البلد السنة المالية

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