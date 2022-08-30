المالية: مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة اتخذت قرارات اليوم، وأن الجمارك ستقوم بتنفيذ ما تم الإعلان عنه بشأن الإفراج عن السلع الموجودة بها.

وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع الغرامات التى تمت من وزير المالية تم رفعها بالكامل، وأنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية.

ولفت إلى أن هناك مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل و 6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، وأنه يتم نقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات و الموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.

وكشف أن هناك تنسيقا مع البنك المركزي، وأنه سيتم الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية و ننتظر نموذج تمويل الورادات نموذج 4 بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأشار إلى أن قرارات اليوم تكون بخصوص ما يكون فى سلطة وزارة المالية، ولكن تعديل بعض القرارات الخاصة بالبنك المركزي ستكون من اختصاص البنك المركزي.