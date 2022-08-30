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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية: نستهدف النزول بعجز الموازنة خلال 3 سنوات لـ4.5% مثل الدول المتقدمة

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة المصرية فى أمان وتتحرك بشكل إيجابي، وخلال الـ 6 سنوات تم تخفيض عجز الموازنة بنسبة 50 %.

وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه مستهدف الوصول لـ الدول المتقدمة، بشأن عجز الموازنة، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.

معلقًا "نستهدف النزول بعجز الموازنة خلال الـ 3 سنوات إلى 4.5% مثل الدول المتقدمة".

ولفت إلى أن  مصر تحقق فائض أولى، والدين المحلى وصل لـ 103 % فى الفترة بين 2011 حتى 22016،  ولكن فى 30-6-2020، وصل لـ 80.5، أى  هناك خفض 22.5%.

وأوضح أن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثير على الأقتصاد، و ارتفع الدين من 80.5% لـ 87.6 ، وأن الدولة لم تستطيع فى الاستمرا فى خفض الدين.

 

وزير المالية محمد معيط المالية صدى البلد أحمد موسى

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