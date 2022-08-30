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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير المالية يرد على الشائعات التي تستهدف الاقتصاد المصري.. فيديو

محمد معيط
محمد معيط

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يرد الآن على تساؤلات الرأي العام المتعلقة بالاقتصاد، والدين الداخلي والخارجي، وكيفية تعامل وزارة المالية مع هذا الملف.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن معيط سيرد على كل ما يتردد في الإعلام المعادي وغير المعادي؛ لأنه لابد أن تصل الرسالة للمواطن من المسؤول عن هذا الملف، وسنتناول الحديث عن الديون، وهل الحكومة تمتلك أدوات لإدارة الديون؟ (158 مليار دولار ديون خارجية).

وتابع أحمد موسى، أن وزير المالية سيتناول النقاش حول النمو الاقتصادي، وهل يتماشى مع معدلات الدين؟، ووضعنا الخاص بالسياسات النقدية والمالية بعد التعديلات الأخيرة، وسنطرح هذه التساؤلات بعد قليل.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن وزير المالية اتخذ قرارًا، اليوم الثلاثاء، بحل جزء من مطالب المستوردين والمستثمرين ورجال الصناعة، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية، وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات في ظل الأزمة العالمية الراهنة، والإفراج خلال أيام عن أي شحنات انتهت من الإجراءات الجمركية؛ تخفيفًا على المواطن.

وأكد أحمد موسى، أن هذه التسهيلات وافق عليها وزير المالية، الدكتور محمد معيط؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتيسير على المواطنين والمستوردين، وتسهيل حركة التصنيع والاستثمار؛ بعد التنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير النقل ووزير التجارة والصناعة.

وأشار موسى، إلى أن هناك شائعات كثيرة (150 تقرير خلال الشهر الماضي)، تحاول استهداف الاقتصاد المصري، مضيفًا: «اشمعنى التركيز على مصر؟؛ فيه هدف لأن فيه دول تانية محدش بيقرب عليها رغم إن اقتصادياتها بتنهار، وهنتكلم على ليه استهداف مصر تحديدًا في هذه المرحلة».

أحمد موسى محمد معيط وزير المالية صدى البلد

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