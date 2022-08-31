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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. انخفاض ختان البنات بنسبة 7 % في مصر

أرشيفية
أرشيفية

انخفضت نسب الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014 بفارق حوالى 7 نقاط مئوية،  وفقا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، و هذا إنجاز كبير للجهود المبذولة فى هذا المجال.

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وكما تابع أنه تم انخفاض معدل الختان بين السيدات لتصل إلى 86% في عام 2021 مقارنة بحوالي 92% في عام 2014، وقد انخفض الختان بمعدل أكبر وأسرع بين البنات فى العمر أقل من 19 سنة.

قال عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن النتائج الخاصة بمسح صحة الأسرة المصرية تظهر أن ختان البنات من 0 – 19 سنة يتم فى الغالب على يد طبيب.

وأضاف شرف الدين، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، أن حوالي 74% من حالات الختان تمت على يد طبيب، وتوضح النتائج أيضًا انخفاض نسبة الختان بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج لتصل إلى حوالى 86% مقابل 92% فى عام 2014، وترتفع فى الريف عن الحضر بأكثر من 10 نقاط مئوية "86.6% مقابل 76.7% على الترتيب، كما تشير النتائج إلى ارتفاع نسبة الختان فى الوجه القبلة إلى 92% و93.4% فى ريف قبلى مقارنة بمحافظات وجه بحرى.
 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الأسرة المصرية ختان صحة الأسرة Finance Real Estate

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