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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسم تعيين عدلي عبد الفتاح رئيسا للنيابة الإدارية وآدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أدي المستشار عدلي عبد الفتاح زايد اليمين الدستورية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة"..

وأذاع الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية المصرية لقطات أداء المستشار عدلي عبد الفتاح زايد اليمين الدستورية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة" وصرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


كما منح  الرئيس السيسي المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن، رئيس هيئة النيابة الادارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقد  أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 394 لسنة ٢٠٢٢، بتعيين المستشار  عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من ١ / ٩ / ٢٠٢٢، خلفًا للمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر أن المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد  من مواليد ٤ / ١٢ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٤ من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.

التحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ مُتدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.

كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية .

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