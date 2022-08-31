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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: زيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين لـ300 جنيه يخدم ملايين المصريين

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها قرار الرئيس السيسي، بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100 جنيه، استجابة لما طرحه الأطراف المشاركين فى الحوار الوطنى، قائلا “قرار في وقته تماما ويفيد ملايين المصريين”.

ولفت “محسن”، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن قرار الرئيس يأتي استجابة لنبض الشارع المصري وتأكيد على إحساسه بالأحوال الاجتماعية والمعيشية إثر ازمات عالمية والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه قرار ضخم، يؤكد الانحياز الإنساني من جانب الرئيس السيسي لحاجة ملايين المصريين ومتطلباتهم المعيشية.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته الشديدة بالقرار وتجاوب الرئيس مع مطالب القوى السياسية بالحوار الوطني، والاستجابة لنبض المواطنين، مؤكدا أن القرار سيخفف كثيرا من التداعيات الحالية ويوفر الحاجات والسلع الأساسية في كل منزل للأسر الاكثر احتياجا.

وأشار نائب الشيوخ، إلى أن قرار الرئيس السيسى بزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيها بدلا من 100 جنيه، تأكيد على الاستجابة السريعة لتوصية القوى الوطنية، وتدخل الدولة بكل إجراءاتها للتخفيف من التداعيات الموجودة الآن، علاوة على وجود توجيهات أخرى للرئيس، بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال شهر سبتمبر.

واختتم  نائب الصعيد، بالتأكيد على أن قرار الرئيس سيسعد ملايين الأسر المصرية ويؤكد استمرار الدعم وأقوى ما كان موجودا في أي عصور سابقة، وإحساس الدولة بمطالب وطموحات المصريين.

التموين الرئيس السيسي مجلس الشيوخ مستقبل وطن بطاقات التموين

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