عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيه الرئيس بدعم المواطنين في التموين يؤكد إجراءات الحماية الاجتماعية

الدكتور محمد البدري
الدكتور محمد البدري

أشاد الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه ودعم 300 جنيه على بطاقات التموين ، لافتا إلى أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة دائما على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة المصرية بشكل مستمر، ودعم الفئات البسيطة ومحدودي الدخل في الدولة من خلال هذه الإجراءات السريعة والتوجيهات الرئاسية المستمرة لدعم المواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية وقياداتها السياسية تسعى دائما على تخفيف الأعباء على المواطنين والعاملين في أجهزة الدولة، بل وتكون حريصة على توفير الحياة اللائقة والتي تتناسب مع المواطنين والأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع في إجراءات وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، لافتا أن قرار الرئيس اليوم  وتوجيهاته بدعم استثنائي بمبلغ ٣٠٠ جنيه على بطاقات التموين تأتى ضمن العديد من الإجراءات التي يقوم بها  منذ توليه حكم البلاد  وهو وضع كل محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا في أولويات عمل الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي تحديات تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الحالي.

وكان استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لطرح القوى السياسية ووجه بصرف ٣٠٠ جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، ويجرى الان التجهيز لحملة اجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون اسرة خلال سبتمبر القادم.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة ،و إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

التموين مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بطاقات التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

محدش يقول ماتت كافرة.. 5 رسائل قاسية من فتاة المنصورة قبل التخلص من حياتها

التانجو الأرجنتيني.. تطورات التعاقد مع مدير فني جديد لـ الأهلي.. تفاصيل

أفضل قرض بنكي بدون فوائد.. خد فلوسك وسدد براحتك

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة مذهلة تضع ترامب في طريقه إلى محاكمة كبرى

شيكابالا مفاجأة الحلقة.. مومن زكريا ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

رئيس لكل المصريين.. السيسي يوجه بدعم مصاريف الملتحقين بالجامعات الأهلية

كان بيصورها.. بلطجي يعتدي بالضرب المبرح على زوجته لمدة 3 سنوات ببريطانيا

بتخفيضات تصل لـ70%.. التموين: فتح أبواب معرض أهلا مدارس بدءا من الغد

احذر.. الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تصوير جثث الموتى ونشرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات النهائية للسجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.. شاهد

بعد أزمة كندة علوش... كيفية تفادي الولادة المبكرة ؟

بعد إصابة ديانا هشام.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص من الحروق

في عيد ميلادها الـ52 .. الملكة رانيا بإطلالة شبابية رفقة عائلتها| شاهد

فيديو

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

تفاصيل مصرع اليوتيوبر أحمد ميرندا بالمقطم.. ووالدته تنهار في البث المباشر| فيديوجراف

القمح والسلع وعجز الموازنة.. رسائل وزير المالية للمواطنين/ فيديو جراف

قضية تاريخية ..أول سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ