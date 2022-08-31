برلماني: توجيه الرئيس بدعم المواطنين في التموين يؤكد إجراءات الحماية الاجتماعية

أشاد الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه ودعم 300 جنيه على بطاقات التموين ، لافتا إلى أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة دائما على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة المصرية بشكل مستمر، ودعم الفئات البسيطة ومحدودي الدخل في الدولة من خلال هذه الإجراءات السريعة والتوجيهات الرئاسية المستمرة لدعم المواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية وقياداتها السياسية تسعى دائما على تخفيف الأعباء على المواطنين والعاملين في أجهزة الدولة، بل وتكون حريصة على توفير الحياة اللائقة والتي تتناسب مع المواطنين والأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع في إجراءات وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، لافتا أن قرار الرئيس اليوم وتوجيهاته بدعم استثنائي بمبلغ ٣٠٠ جنيه على بطاقات التموين تأتى ضمن العديد من الإجراءات التي يقوم بها منذ توليه حكم البلاد وهو وضع كل محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا في أولويات عمل الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي تحديات تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الحالي.

وكان استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لطرح القوى السياسية ووجه بصرف ٣٠٠ جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، ويجرى الان التجهيز لحملة اجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون اسرة خلال سبتمبر القادم.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة ،و إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.