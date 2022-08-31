عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كفر البطيخ

صدى البلد

 

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إزالة ١٥ حالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة ٢٣٤٦م٢ تابعين لولاية الموارد المائية والرى والإصلاح الزراعى بمركز كفر البطيخ وذلك ضمن حملات الموجة ال٢٠ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى..

واضافت محافظ دمياط أنه تم إزالة ٢٥٠حالة تعدى بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة اجمالية ٤٨٢٥٥م٢، مشيرة إلى استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة ..

وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى..

أقراايضا 

جامعة دمياط تنتهي من تطوير المداخل والساحات استعدادا للعام الدراسي الجديد

دمياط الأراضى الزراعية تعديات التعديات على أملاك الدولة حملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (0-0) في الدوري الإنجليزي

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

مصدوم.. السبب الحقيقي وراء رفض كيروش تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

العناية الإلهية تنقذ أهالي السنانية.. القصة الكاملة لاشتعال النيران بمصنع تنر في دمياط|شاهد

جامعة دمياط تنتهي من تطوير المداخل والساحات استعدادا للعام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

عمرو شميس: أول أجر حصلت عليه كان 150 جنيها.. وبكلم مخرجين ومؤلفين علشان أشتغل.. فيديو

للمرة الثانية.. الإمارات تعلن تخفيض أسعار البنزين

وكيل إسكان النواب : الرئيس استجاب لنبض الشارع بمضاعفة الدعم الاستثنائي

الملكة رانيا.. أيقونة الإنسانية وشريان عطاء لا ينضب

هالاند يقود مانشستر سيتي للتقدم على نوتنجهام بثلاثية في البريميرليج

سيدة بمحكمة الأسرة: طليقي خاني وعشيقته بتقولي بحبه وسيبهولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟.. نجلاء بدر ورانيا يوسف في سباق الإطلالات على شاطئ البحر

جوليان مور وكاثرين دينوف.. أبرز إطلالات نجوم ونجمات حفل افتتاح مهرجان فينيسيا

بعد فيديو مفبرك .. 10 صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد |شاهد

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

فيديو

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ