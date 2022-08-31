إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كفر البطيخ

محافظة دمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إزالة ١٥ حالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة ٢٣٤٦م٢ تابعين لولاية الموارد المائية والرى والإصلاح الزراعى بمركز كفر البطيخ وذلك ضمن حملات الموجة ال٢٠ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى..

واضافت محافظ دمياط أنه تم إزالة ٢٥٠حالة تعدى بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة اجمالية ٤٨٢٥٥م٢، مشيرة إلى استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة ..

وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى..

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