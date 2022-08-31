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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريال مدريد دمّر سوق ليفربول .. كلوب يعترف بـ سر خطير |فيديو

يورجن كلوب المدير
يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن ناديه حاول التعاقد مع لاعب وسط، ولكن هذا اللاعب قرر الانتقال لنادٍ آخر.

وأضاف «يورجن كلوب » خلال مؤتمر صحفي، أن هذا يحدث في بعض الأحيان وليس بوسعك أن تقول لنفسك حسنا لم تحصل عليه، مشيرا إلى أن هناك لاعبين نريد الحصول عليهم ولكنهم ليسوا متاحين في الوقت الحالي.

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على طريقة مرتضى منصور.. كلوب يطالب جمهور ليفربول بالتوقف عن المطالبة بالصفقات

وكشفت صحيفة إنجليزية أن اللاعب الذي تحدث عنه كلوب هو "اوريليان تشواميني" لاعب ريال مدريد، حيث فضل الفرنسى ريال مدريد على ليفربول، وكلفت الصفقة الريال 100 مليون يورو .

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الصراع بين ليفربول و ريال 

وأشارت قناة العربية إلى أن الصراع بين ليفربول و ريال مدريد سيستمر بينهما حتى الصيف المقبل و سيكون هذه المرة حول "جود بيلينجهام " نجم دورتموند وهو هدف أساسي لريال ولكن كلوب لا يريد سواه لتدعيم وسط الملعب .

ليفربول ريال مدريد كلوب وسائل الإعلام اوريليان تشواميني

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