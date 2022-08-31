ريال مدريد دمّر سوق ليفربول .. كلوب يعترف بـ سر خطير |فيديو

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن ناديه حاول التعاقد مع لاعب وسط، ولكن هذا اللاعب قرر الانتقال لنادٍ آخر.

وأضاف «يورجن كلوب » خلال مؤتمر صحفي، أن هذا يحدث في بعض الأحيان وليس بوسعك أن تقول لنفسك حسنا لم تحصل عليه، مشيرا إلى أن هناك لاعبين نريد الحصول عليهم ولكنهم ليسوا متاحين في الوقت الحالي.

وكشفت صحيفة إنجليزية أن اللاعب الذي تحدث عنه كلوب هو "اوريليان تشواميني" لاعب ريال مدريد، حيث فضل الفرنسى ريال مدريد على ليفربول، وكلفت الصفقة الريال 100 مليون يورو .

الصراع بين ليفربول و ريال

وأشارت قناة العربية إلى أن الصراع بين ليفربول و ريال مدريد سيستمر بينهما حتى الصيف المقبل و سيكون هذه المرة حول "جود بيلينجهام " نجم دورتموند وهو هدف أساسي لريال ولكن كلوب لا يريد سواه لتدعيم وسط الملعب .