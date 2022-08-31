في غياب النني.. أرسنال يفوز على أستون فيلا 2-1 بـ الدوري الإنجليزي

نجح فريق أرسنال في الفوز على أستون فيلا بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم جابرييل جيسوس بهدف لأرسنال في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

ثم تعادل دوجلاس لويز لأستون فيلا في الدقيقة 74، ثم خطف مارتينللي الفوز في الدقيقة 77.

وغاب محمد النني، المحترف في صفوف أرسنال عن صفوف الفريق، نظراً لتعرضه للإصابة في المباراة الماضية أمام فولهام.

وجاء تشكيل فريق أرسنال كالتالي:.

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريال – كيران تيرني

خط الوسط: سامبي – جرانيت تشاكا – بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: جابريال مارتينلي – جابريال جيسوس

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بالفوز في 5 مباريات متتالية.