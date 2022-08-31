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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في غياب النني.. أرسنال يفوز على أستون فيلا 2-1 بـ الدوري الإنجليزي

النني
النني

نجح فريق أرسنال في الفوز على أستون فيلا بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم جابرييل جيسوس بهدف لأرسنال في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

ثم تعادل دوجلاس لويز لأستون فيلا في الدقيقة 74، ثم خطف مارتينللي الفوز في الدقيقة 77.

وغاب محمد النني، المحترف في صفوف أرسنال عن صفوف الفريق، نظراً لتعرضه للإصابة في المباراة الماضية أمام فولهام.

أرسنال يتقدم بهدف على أستون فيلا في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

غياب النني.. تشكيل أرسنال لمواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل فريق أرسنال كالتالي:.

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريال – كيران تيرني

خط الوسط: سامبي – جرانيت تشاكا – بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: جابريال مارتينلي – جابريال جيسوس

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بالفوز في 5 مباريات متتالية.

أرسنال أستون فيلا جيسوس الدوري الإنجليزي محمد النني

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