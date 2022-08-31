حصول منظومة العلاج عن بُعد بالوادي الجديد على المركز الأول بالجمهورية

قال محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد إن منظومة العلاج عن بُعد داخل قطاع الصحة بالمحافظة حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بتقييم وزارة الصحة.



وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لكافة العاملين والقائمين على منظومة العلاج عن بُعد، موضحا أن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد، تهدف إلى توفير خدمات طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة، مشيراََ إلى أنه تم تشغيل ١٠ وحدات على مستوى المحافظة، تقدم خدماتها يوميًا بالتعاون مع ٣٣ مستشفى جامعيا ومتخصصا على مستوى الجمهورية.