من أبناء قرية شم القبلية.. ثقافة المنيا تكتشف مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثانى فى البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية وحرصها على تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا وبالتعاون مع محافظة المنيا، بقرية شم القبلية بمغاغة، والذى ينفذه فرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى بإشراف قصر ثقافة مغاغة، وينفذ البرنامج على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء من كل إسبوع بقرى محافظة المنيا.

يتضمن برنامج بمدرسة شم القبلية الإعدادية، فقرة لإكتشاف مواهب ابناء القرية، مع الموهبه جني صبري محمد بحر فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتواصل فعاليات الورش الفنية رسم وتلوين تدريب طه حافظ ، بجانب ورشة مشغولات يدوية مفارش نول والشرايط من تدريب حنان محمد عبد التواب ، زينب مصطفى، مشرفات نادى المرأة بقصر ثقافة المنيا،بجانب عروض لافلام وثائقية لانجازات الدولة، وأفلام أطفال، منها أرض الرسالات، فطين وبلبل ، قصص الأنبياء، تهنئة بعيد الميلاد، الفريق نون، بالإضافة إلى منفذ بيع الكتاب الذى يضم العديد من الكتب والمجلات المتنوعة لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة،