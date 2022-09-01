تحت أنظار الزمالك والأهلي| نجم فاركو يعلق على انضمامه لمنتخب مصر

قال محمود حمادة، لاعب وسط نادي فاركو، إنه سعيد بالانضمام لمعسكر المنتخب المصري الأول، بعد استدعاء المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا له.



وأضاف حمادة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن انضمامه لمعسكر منتخب مصر المقبل شيء جيد له على المستوى الشخصي، متابعا أنه قدم موسم متميز مع فريق فاركو.



وتوجه بالشكر لإدارة النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين على دعمهم له خلال الفترة المقبلة، مردفا: «سأثبت ذاتي من أجل المشاركة وتمثيل الفراعنة في المحافل الدولية المقبلة».

وعن مفاوضات الأهلي معه، قال حمادة، «ما فيش حد كلمني وأنا ملتزم بعقد مع فاركو ولو فيه أي عروض هتكون عن طريق النادي».



وترددت أنباء فى الأيام الماضية بوجود مفاوضات بين فاركو مع الزمالك والأهلي بشأن بيع محمود حمادة.