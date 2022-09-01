عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يأست أمريكا وأوروبا من التفاوض مع إيران حول النووي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الولايات المتحدة وأوروبا يشعران باليأس من التفاوض حول اتفاق نووي جديد مع إيران يكون بديلاً لاتفاق عام 2015، خاصة بعد أن اعترفت طهران بشكل صريح بأنها لن تمتثل لأي عمليات تفتيش ينص عليها الاتفاق المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته أمس، إنه "في تشديدها على قضية إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار يورانيوم عثر عليها داخل منشآت غير معلنة، يبدو أن طهران تعبر عن صراحة واضحة في أهدافها".

وقد لاح هذا الأمر جليًا بعدما عقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين الماضي، مؤتمرًا صحفيًا أكد فيه "عدم وجود معنى لاتفاق بين دول الغرب وإيران طالما لم تكن هناك تسوية حول قضية الضمانات"، وهو ما يقصد به محاولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في انتهاكات محتملة لالتزامات إيران النووية، وهي انتهاكات تحصل منذ أوائل الألفية الجارية.

مكالمة طويلة بين بايدن ولابيد بشأن إيران تنتهي بـ"تهنئة"..ماذا دار بينهما؟

عقوبات شديدة وعزلة دبلوماسية وتهديدات عسكرية.. إسرائيل تطالب بردع إيران بسبب النووي

الضغط على وكالة الطاقة

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن الوكالة الأممية تتعقب آثار يورانيوم بشرية المنشأ عثر عليها في 2019، و2020 داخل منشآت لم تكشفها أمام المفتشين الدوليين، وعلقت تحقيقها في منشأة رابعة، مشيرةً إلى أن رئيسي يريد من الولايات المتحدة وأوروبا أن تضغطا على الوكالة الدولية لتوقف التحقيق في انتهاكات إيران للمعاهدة النووية التي تبلغ من العمر عقوداً من الزمن، لتغريا طهران بتوقيع اتفاق جديد وأضعف.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإنه إيران تتوقع من الغرب أن يدفع لقاء هذا الامتياز برفع العقوبات الاقتصادية عنها، إلا أن الخطر يكمن في أن الإيرانيين يدركون أهدافهم بشكل جيد. لغاية اليوم، تعثرت المحادثات على اتفاق جديد بسبب خلافات على العقوبات التي يفترض أن يرفعها الغرب.

وقالت الصحيفة: "لكن يمكن أن يكون الطرفان اقتربا من اتفاق سيخفف عقوبات عن إيران بمئات مليارات الدولارات في مقابل العودة إلى تعهدات نووية محدودة زمنياً قد لا تسمح طهران لأي أحد بالتحقق من تنفيذها وتستمر إيران أيضًا في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وفي محاولات اغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين مثل مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب جون بولتون، ومحاولات اغتيال منفيين إيرانيين ينتقدون النظام".

الشتاء قادم.. هل تصبح إيران بديل روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا؟

روسيا تتسلم شحنة طائرات مسيرة من إيران.. هل تستخدمها في أوكرانيا؟

سجل دموي

وأشارت الصحيفة إلى أن للرئيس بايدن "سجلاً حافلاً بتهور دموي، بدليل الانسحاب من أفغانستان مثلاً وهي نزعة تعطي إيران الأمل أنه يمكنها استخدام تصميم الرئيس الأمريكي على إبرام اتفاق جديد، كذريعة للثبات على موقفها".

وخلصت "وول ستريت جورنال" بالقول إنه "يمكن ألا يلوم المرء نظاماً مستبداً خطيراً على هكذا محاولات. لكن الناخبين والكونجرس يمكنهم، وعليهم لوم بايدن إذا قبل بالتعاون معهم".

أمريكا ترامب الولايات المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكونجرس جون بولتون طهران الرئيس الإيراني وول ستريت جورنال الولايات المتحدة وأوروبا الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اتفاق نووي جديد الدولية للطاقة الذرية أمريكا وأوروبا ايران الاتفاق النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

مبلغ خرافي .. مفاجأة صادمة بشأن رحيل سواريش عن الأهلي

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 عبر هذا الرابط الآن

موضوعات متعلقة

هل يشهد انفراجة جديدة؟.. تطورات خطيرة حول الاتفاق النووي الإيراني

مكالمة طويلة بين بايدن ولابيد بشأن إيران تنتهي بـ"تهنئة"..ماذا دار بينهما؟

عقوبات شديدة وعزلة دبلوماسية وتهديدات عسكرية.. إسرائيل تطالب بردع إيران بسبب النووي

الشتاء قادم.. هل تصبح إيران بديل روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا؟

ترشيحاتنا

ضربها حتى الموت.. المشدد 7 سنوات يواجه المتهم بقتل زوجته فى الدقهلية

أقل من نص مليون..5 سيارات SUV موديل 2022.. صور

لهذا السبب امتنع الشيطان عن السجود لآدم.. علي جمعة يكشف عنه

الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات في عيون المؤسسات الدولية.. إشادة من فيتش سوليوشينز|تفاصيل

حلقة استثنائية ومفاجآت|لأول مرة صاحبة السعادة تستضيف مؤمن زكريا وشيكابالا والسولية

أقل سعر لليورو بالبنوك اليوم الخميس 1-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوهات والفساتين.. إطلالات أثارت الجدل لـ النجمات في شهر أغسطس|شاهد

فرفوشة ودمها خفيف.. 5 أبراج تعشق الضحك والمرح|هل أنت منهم ؟

آخرهن جمبسوت شفاف.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لميريام فارس|شاهد

طريقة عمل العيش على البوتاجاز | زى المحلات

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ