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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتسلم شحنة طائرات مسيرة من إيران.. هل تستخدمها في أوكرانيا؟

روسيا تتسلم الدفعة
روسيا تتسلم الدفعة الأولى من الطائرات المسيرة من إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن أمريكا تعتقد أن إيران أرسلت الدفعة الأولى من الطائرات المسيرة إلى روسيا.

وقالت كارين جان بيير، في إفادة صحفية: "نعتقد أن روسيا تسلمت طائرات بدون طيار من طراز “مهاجر 6” و”شاهد” من إيران في أغسطس".

وأوضحت أن طائرة نقل روسية نقلت الطائرات بدون طيار من إيران. 

وقالت: "نعتقد أن هذه هي الدفعة الأولى".

وفي وقت سابق من اليوم، نفت روسيا مزاعم صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التي تشير إلى أن إيران تزود الجيش الروسي بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الصحيفة الأمريكية انخرطت في قدر كبير من حشو المعلومات مؤخرًا، ورفض المزاعم بأن موسكو تلقت شحنة من الطائرات بدون طيار من طهران.

ومع ذلك، أشار بيسكوف إلى أن علاقات روسيا مع إيران تتطور ديناميكيًا.

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يأتي رد الكرملين بعد أن نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا ذكر أن إيران أرسلت شحنة من الطائرات بدون طيار إلى روسيا، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وحلفاء مجهولين.

وقال التقرير إن طهران نقلت عددًا من الطائرات بدون طيار من طراز “مهاجر 6” و”شاهد” إلى موسكو وأن العديد منها كانت معطلة بالفعل.

في يوليو، قدم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ادعاءات مماثلة، حيث قال إن لدى واشنطن دليل واضح على أن إيران كانت تستعد لتسليم عدة مئات من الطائرات بدون طيار إلى روسيا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار القادرة على صنع الأسلحة، وأن البيع سيجري على “جدول زمني معجل”.

في وقت لاحق من ذلك الشهر، خفف البيت الأبيض من مزاعمه. 

واعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أن واشنطن لم تر في الواقع أي دليل على وجود صفقة.

وقال كيربي: “لم نر أي مؤشرات على أي نوع من التسليم الفعلي أو شراء طائرات بدون طيار إيرانية من قبل وزارة الدفاع الروسية”.

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