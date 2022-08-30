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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مناورات عسكرية بين روسيا والهند تثير قلق أمريكا.. تفاصيل

روسيا والهند
روسيا والهند

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء إن أمريكا تشعر بقلق بشأن اعتزام الهند المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا.

وأعلنت موسكو في الشهر الماضي خططا لإجراء مناورات ”فوستوك“ في الفترة من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر، في الوقت الذي تخوض فيه حربا باهظة التكلفة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إنه من المتوقع أن تشارك الصين والهند وبيلاروسيا ومنغوليا وطاجيكستان ودول أخرى في المناورات العسكرية.

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وردا على سؤال حول مشاركة الهند، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين أثناء توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى ولاية بنسلفانيا، إن ”الولايات المتحدة تشعر بقلق من مشاركة أي دولة في مناورات عسكرية مع روسيا بينما هي في حالة حرب مع أوكرانيا“.

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