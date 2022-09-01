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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم| أمطار خفيفة على السواحل والأجواء غائمة بالقاهرة الكبرى

طقس اليوم في مصر
طقس اليوم في مصر

تشهد حالة طقس اليوم، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس اليوم في مصر 

ويكون طقس اليوم، معتدل الحرارة رطب ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس اليوم في مصر 

وتنشط الرياح ليلا، خلال طقس اليوم، على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وتكون الأجواء خلال طقس اليوم، غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ويبقى الطقس مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.

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وعن حالة البحرين خلال طقس اليوم، على البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم والرطوبة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 25
جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 29
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 22
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30

طقس اليوم في مصر 

ويكون متوسط نسب الرطوبة، خلال حالة طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% ليلا و35% نهارا.

السواحل الشمالية 90% ليلا و60% نهارا.

جنوب سيناء 55% ليلا و30% نهارا.

شمال الصعيد 45% ليلا والصغرى 20% نهارا.

جنوب الصعيد 30% ليلا والصغرى 15% نهارا.

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طقس الـ 6 أيام القادمة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة طقس الـ 6 أيام القادمة، تشهد استمرار الاستقرار في درجات الحرارة بكافة الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون حالة طقس الـ 6 أيام القادمة، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد طقس الـ 6 أيام القادمة، نشاط شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة صباحا، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، على مناطق من القاهرة الكبرى  والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويشهد طقس الـ 6 أيام القادمة، ارتفاع نسب الرطوبة نهارا مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية.

وتنشط الرياح ليلا، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

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