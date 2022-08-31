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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وداعًا لـ حر أغسطس.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس خلال الفترة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء

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الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية وأجواء صيفية مستقرة


وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" والمُذاع عبر فضائية "المصرية"، إن البلاد تشهد حالة من التحسن في الأحوال الجوية ونشاط في حركة الرياح خصوصًا أثناء فترة الليل، وذلك للتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط وامتداد منخفض  جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترة الصباح وبالتالي يحد من تأثير أشعة الشمس.
 

وأضافت "غانم"  أن الطقس خلال فترة النهار هو طقس حار رطب على أغلب مناطق الجمهورية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء.
 

وتابعت أن سرعة الرياح تتراوح بين الـ 30 والـ40 كم / ساعة، لافتةً إلى أنه متوقع تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
 

وأشارت إلى أن هذه الأجواء متوقع أن تستمر على مدار الأيام المقبلة وبداية الأسبوع المقبل.
 

حالة الطقس الأرصاد حركة الرياح الطقس درجات الحرارة اخبار توك شو

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