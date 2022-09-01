روان بن حسين تروج لمسلسلها القادم.. شاهد

روجت الفنانة الكويتية روان بن حسين لمسلسهل القادم و ذلك من خلال مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام".



وظهرت بن حسين من البوستر الرسمي لمسلسلها، مما نال اعجاب متابعيها.

أعمال روان بن حسين

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين أغنيتها الجديدة "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشرت روان مقطع فيديو عبر حسابها علي إنستجرام وعلقت قائلة" شنو رايكم باغنيتي الجديدة وحدة استثنايية ".

وصوّرت روان الأغنية في شوارع شكا بمنطقة طرابلس القديمة بتعاون للمرّة الثانية مع المخرج اللبناني ريشا سركيس خلال يومين مستمرّين من التصوير.