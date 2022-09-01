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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 شركات لم تلتزم بإصدار الفواتير الإلكترونية

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

صرح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية، فقد تمت إحالة 7 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين لم تلتزم بالانتظام فى إصدار الفواتير الإلكترونية على المنظومة إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من  قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وقال مختار توفيق إن هذه الشركات غير الملتزمة بإرسال كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية تم وضعها كشركات ذات المخاطر العالية (القائمة السوداء)، مشددا على أنها لن تتمتع بالمزايا الممنوحة للممولين الملتزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية سواء في إجراءات رد الضريبة أو خصم الضريبة أو أعمال الاستيفاءات أو تسهيل إجراءات الفحص وخلافه، مؤكدا استمرار مصلحة الضرائب فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

وأضاف مختار توفيق أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة، تقوم مصلحة الضرائب بالتواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم إحالتهم  للنيابة، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الإحالة إلى النيابة ضد  كل من الشركات التى لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك  الشركات التى لا تلتزم بالانتظام في إصدار الفواتير الإلكترونية تباعاً.

وأوضح أنه طبقا لأحكام المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37 ) من ذات القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالالتزام بإصدار جميع فواتيرها على المنظومة، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية، أومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني

[email protected] 

 

الحملات التفتيشية وزارة المالية الضرائب المالية منظومة الفاتورة الالكترونية

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