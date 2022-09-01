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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة مطروح: تكليف 14 خريجا للعمل كمعيد

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، موافقة مجلس جامعة مطروح، على تكليف ١٤ خريجًا وخريجة، في وظيفة معيد طبقًا لاحتياجات عدد من الكليات في الخطة الخمسية 2019 - 2023.

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وأضاف على موافقة المجلس  ايضا على توصية مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالموافقة على مشروع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية السياحة والفنادق بالجامعة ودور الدفاع الجوي بمطروح.

كما وافق المجلس على توصية مجلس شئون خدمة المجتمع، بالموافقة على مقترح دورة تأهيل معلمي الرياضيات بمدارس اللغات والمدارس التجريبية بمطروح، لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية. وكذلك الموافقة على ترشيح عشرة أطفال من جامعة الطفل بجامعة الطفل، للتدريب والمشاركة بفيديو لخطة عمل عن المجتمعات المستدامة وعرضه في مؤتمر المناخ "COP27" باسم جامعة الطفل.

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