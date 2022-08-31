فتح فصول رياض أطفال وتمريض جديدة في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه جار دراسة فتح مزيد من فصول التمريض بمدن مرسي مطروح لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب وسد العجز فى قطاع التمريض بالمحافظة.



وأضاف أنه سيتم فتح فصل بالإدارة الصحية بالضبعة كنواة لمدرسة التمريض بالمدينة ودراسة فتح مزيد من الفصول بمطروح مع الإقبال الكبير على هذا النوع من التعليم.

كما وجه محافظ مطروح بدراسة فتح مزيد من فصول مرحلة رياض الأطفال ال kg، ووضع البدائل للتيسير على أولياء الأمور في الانتقال توصيل أبنائهم.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح برئاسة محافظ مطروح وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ كلا من النائب حسن أبو قديره والنائب جمال الشورى والنائب عيسى أبو تمر والنائبة سحر عيد ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.