تتبعها للمنزل.. السجن 6 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة في العجوزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة عاطل بالسجن 6سنوات في اتهامه بهتك عرض طفلة بمنطقة العجوزة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبداللطيف محمد وعضويه المستشارين حسين فخري وأسامه الأمير

ذكر أمر إحالة إن المتهم يدعي مصطفي.م يبلغ من العمر 35 عاما هتك عرض المجني عليها طفلة بالقوة والتهديد وذلك بأن أمسكها عنوة وبث في نفسها الرعب مهددا إياها بالقتل وكشف عن مواطن عفتها محتضنا إياها من دبر ملامسا بيده أنحاء جسدها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

وجاء في أقوال والد الطفلة بأنه تبلغ من ابنته بتعقب المتهم إياها حال عودتها الي المنزل من أحد الدروس التعليمية بان دلف الي العقار محل سكنهم خلف ابنته المجني عليها ممسكا بها من الخلف مكمما فاها مهددا إياها بالقتل لاصقا جسده بجسدها ملامسا بيده مواطن عفتها قاصدا من ذلك هتك عرضها.