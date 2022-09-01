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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ روب ستان .. سارة سلامة تفاجئ متابعيها بإطلالة بملابس البحر |شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة

خطفت الفنانة الشابة سارة سلامة أنظار متابعيها، من أحدث إطلالالتها التي تبرز جمالها وأناقتها ورشاقتها، ما جعلها محط اهتمام جمهورها.
 

وتالقت سارة سلامة بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية ملابس البحر، مع روب ستان مشجر مما أظهر جمالها، أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها الذهبي مسندلة علي ظهرها ووضعت مكياجا ناعما. 
 


وتتميز الفنانة سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.
 

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالتها التى تظهر بها.

آخر أعمال سارة سلامة 

 أحدث أعمال سارة سلامة المسلسل الكوميدي إسعاف يونس الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني ، ومسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل،وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

 

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