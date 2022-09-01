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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تؤكد استعدادها لدعم باكستان في جهودها لمواجهة الفيضانات

صدى البلد

أعربت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عن تضامنها مع حكومة وشعب باكستان في أعقاب الفيضانات المدمرة التي تسببت في معاناة لا توصف وخسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات واضطرابات اجتماعية واقتصادية.


وأكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس، أنها على أهبة الاستعداد لدعم حكومة جمهورية باكستان في جهودها لمعالجة الأثر السلبي للفيضانات، وفقًا للاستجابة المعتادة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمثل هذه الأزمات في دولها الأعضاء ومن خلال شركائنا في المجال الإنساني.


وأشادت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالسلطات ووكالات الإغاثة لجهودها غير العادية لإغاثة الضحايا وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.


ودعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجتمع التنمية الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات تمويل التنمية، وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص إلى التكاتف لدعم الأشخاص المتضررين من الفيضانات الأخيرة في باكستان وأولئك الأكثر عرضة للخطر من قبل تقديم المساعدة المنقذة للحياة والمعيشة؛ مثل الخدمات الصحية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى.


وأكدت مجموعات البنك الإسلامي للتنمية التزامها بالوقوف، جنبًا إلى جنب مع حكومة جمهورية باكستان، مع شركاء التنمية الآخرين؛ للتخفيف من الآثار السلبية للفيضانات.

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