بعد تصريحات عدم طبخ الزوجة.. السوشيال ميديا تطالب بمقاطعة هبة قطب

دشن مستخدمو الفيسبوك هاشتاج بمقاطعة الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية بعد تصريحاتها الأخيرة عن عدم وجود سند شرعي يجبر المرأة علي الطبخ لزوجها.

وكانت حملات المقاطعة بدأت اليوم بعد تصريحات المحامية نهاد ابو القمصان بأن الزوجة غير ملزمة بالرضاعة ولابد أن تاخد أجر على الرضاعة .

وجمعت هاشتاجات عديدة للمقاطعة بين نهاد ابو القمصان وبين الدكتورة هبة قطب بعد ان أثرن الجدل الفترة الأخيرة بتصريحاتهن.

كما رد الكثير من السيدات والرجال علي التصريحات المثيرة للجدل الخاصة بالمرأة وحقوقها أنها لم تكن لها أساس من الصحة ومن التعليقات التي انتشرت بردود علي هذه التصريحات أن الرجل غير ملزم بشوبينج المرأة وغير ملزم باحتياجاتها وغير ملزم بمساعدتها في الحياة الزوجية .