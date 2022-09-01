إغلاق مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا

أعلن خفر السواحل التركي، اليوم الخميس، جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا، في مضيق البوسفور التركي، ما تسبب في إغلاقه.

وقال خفر السواحل التركي في بيان، إن سفينة تحمل اسم "ليدي زهيما" قادمة من أوكرانيا ومتجهة إلى إسطنبول، جُنحت وتسببت في إغلاق مضيق البوسفور.

جهود لإعادة تعويم السفينة

وأوضح خفر السواحل التركي، أنه يعمل على إعادة تعويم السفينة القادمة من أوكرانيا، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وجود إصابات.

ومضيق البوسفور يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، تلتقي فيه قارتا أوروبا وآسيا، بينما يصل الدردنيل بحر إيجه بمرمرة.

ويبلغ طول مضيق البوسفور حوالي 19 ميلا، أما عرضه فيتراوح ما بين ثلث وميلين اثنين.

فيما يصل طول مضيق الدردنيل إلى حوالي 35 ميلا ، وينخفض عرضه من 4 أميال في بحر إيجة إلى نحو0.7 ميل في أضيقها.

مضيق البوسفور الذي يربط طرفي مدينة إسطنبول ببعضهما البعض (الآسيوي والأوروبي)، لعب دورا مهما في التجارة العالمية لعدة قرون، حيث تمر من خلاله حوالي 48000 سفينة، سنويا، ما يجعل هذه المنطقة واحدة من أكثر المداخل البحرية ازدحاما في العالم.