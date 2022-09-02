سعر ومواصفات iQOO Z6.. فيفو تقدم منافس جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، عن مواصفات سلسلة iQOO Z6 الجديدة، والتي تتميز بمجموعة رائعة من المواصفات أبرزها الشحن السريع بقوة 80 وات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتم تشغيل هاتف فيفو الرائد iQOO Z6، بواسطة معالح ثماني النواة من نوع Snapdragon 778G+، والمطور من قبل شركة كوالكوم بمعمارية 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف فيفو الرائد iQOO Z6



ويعمل المعالج مع 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ويحتوي الهاتف على مساحة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 جيجابايت، الغير قابلة للتوسيع، ويتمتع الهاتف الجديد بمستشعر لبصمة الأصابع جانبي مضمنًا في مفتاح التشغيل للمصادقة البيومترية.

هاتف فيفو iQOO Z6

ويتميز هاتف فيفو iQOO Z6، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.64 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 238 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز، وتغطي اللوحة بنسبة 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3 100٪ ويمكن أن تصل إلى ذروة سطوع تصل إلى 650 شمعة في المتر المربع.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يضم الهاتف إعدادا ثلاثيا للكاميرا الخلفية، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وآخر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ولصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يحتوي الهاتف على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل، مثبتة أعلى منتصف الشاشة في نوتش على شكل قطرة الماء.

هاتف فيفو iQOO Z6

وتبلغ سعة البطارية بهاتف iQOO Z6، حوالى 4500 مللي أمبير في الساعة، وتستغرق 10 دقائق فقط للوصول إلى نسبة شحن 50٪، بفضل تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، ويمتاز الهاتف بنظام تبريد متطور يعد بخفض درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بمقدار 13 درجة.

ويعمل هاتف iQOO Z6، الذي يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano، على نظام التشغيل أندرويد 12، وواجهة فيفو التقليدية Origin OS Ocean، وتشتمل خيارات الاتصال بالهاتف على Wi-Fi وBluetooth v5 وGPS وGlonass وOTG وراديو FM، وتشمل المستشعرات الموجودة بالهاتف مقياس التسارع ومستشعر الإضاءة المحيطة والبوصلة الإلكترونية والجيروسكوب ومستشعر القرب.

سعر هاتف iQOO Z6

وحددت فيفو سعر هاتف iQoo Z6، بحوالي 250 دولار (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري)، ويتوفر الهاتف في 3 ألوان هي البرتقالي الذهبي والأزرق والأسود.