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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعها بأزيد من سعرها.. ضبط 609 آلاف عبوة سجائر بمخزن ببني سويف

سجائر
سجائر


واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (609000 عبوة سجائر محلية ومهربة جمركياً ومقلدة – 51073 عبوة معسل محلية ومهربة جمركياَ ومقلدة – 125000 دفتر ورق لف السجائر "بفرة") لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يضر بالاقتصاد المصري.. بحوزة (مالك مخازن لتجارة السجائر والأدخنة "له معلومات جنائية" وآخرين) محافظة بنى سويف .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

 

الإقتصاد المصرى بني سويف سعر وزارة الداخلية الامن العام شرطة التموين

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