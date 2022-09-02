أخبار التعليم| إلزام المدارس الخاصة والدولية بتقسيط المصروفات وحظر تحصيل الزيادات غير القانونية….انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم تلزم المدارس الخاصة والدولية بتقسيط المصروفات وتحظر تحصيل الزيادات غير القانونية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ونسب الزيادة القانونية .

السن عين شمس تواصل فتح باب التقديم لبرامج الساعات المعتمدة

أعلنت الدكتورة .سلوى رشاد، عميد كلية الالسن جامعة عين شمس ان الكلية تواصل فتح باب التقديم للعام الاكاديمي 2022_2023 نظام الساعات المعتمدة والذي بدءات من 30 اغسطس 2022.



تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. الاماكن الشاغرة علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب.



انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر هذا الرابط.. غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك ابتداء من يوم السبت القادم

تنسيق المرحلة الثالثة .. ننشر الأماكن الشاغرة بكليات التربية الموسيقية القائمة الكاملة

تنسيق المرحلة الثالثة هى ضمن اكثر الكلمات التى يبحث عنها الان طلاب الثانوية العامة 2022، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022، حيث يتستعد الطلاب الان لكتابة رغباتهم عبر موقع تنسيق الجامعات 2022.



غدًا.. جامعة عين شمس تستضيف مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ «RACC»

تستضيف جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC) بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة (IDDC)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

13 سبتمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول مصادر الأبحاث العلمية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف الي لتنمية القدرات والمهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.